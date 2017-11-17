Doğu'daki Stk'lar Bir Çatı Altında Toplandı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde kurulan "Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği", tanıtım toplantısını Erzurum'da gerçekleştirdi.



Erzurum'daki 26 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde kurulan birliğin tanıtım toplantısına Iğdır, Erzincan, Kars, Ağrı, Elazığ, Muş, Van, Bingöl ve Bitlis'ten 117 dernek, sendika, vakıf ve cemiyet temsilcisi katıldı.



Genel Koordinatör Hakan Akbaba, Palandöken ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, birliğin temelinin 2016 yılında atıldığını, çeşitli istişareler sonucu zemin çalışması yapılarak bugünki olgunluğuna geldiğini belirtti.



Bazı alanlarda olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarında da bir parçalanmışlık durumunun olduğunu ifade eden Akbaba, "Bu parçalanmışlığı yok etmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öz değerlerimizle yeniden inşa için tanışacağız, danışacağız ve çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum.

Bu birlikteliğimizin temel yapı taşlarından biri siyasallaşmadan siyasete katkı sunmaktır.

Maalesef sivil toplum kuruluşları kendilerince çeşitli sebeplerle siyasallaşmak zorunda bırakılmıştır." dedi.



Hakan Akbaba, siyasallaşma durumunun sivil alanda içinden çıkılmaz sorunlara sebebiyet verdiğini kaydederek, şunları söyledi:



"Elbette herkesin bir görüşü, bir duruşu vardır. Bunlara saygı duyarak siyasallaşmadan kaynaklı sorunları bertaraf edecek adımları atmamız elzemdir.

Hiçbir insan bir diğeri için 'öteki' değildir. Geçmişte bu topraklarda yaşayan ecdadımız 72 milleti bir kilime dokumuştur. Bu kilimin yeniden dokunması için yeni yüzlerle bir araya gelerek, herkesin bir ilmik atacağına canıgönülden inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası bir çok kurumun, kuruluşun da hepinizin önayak olacağına inanıyoruz."



Özellikle nitelikli insanların göç etmesinin sosyal ve ekonomik olarak çöküntü yarattığını anlatan Akbaba, "birlikten kuvvet doğar" bilinci ile bu sorunlara çözüm üreterek uygulamaya koymanın büyük önem taşıdığını dile getirdi.



Hakan Akbaba, "Çok yakın bir zamanda bazı sivil toplum kuruluşları ile bölgenin her alanda ataklar yapabilmesi için uluslararası ekonomi zirveleri, enstitüler, ekonomik kalkınma hamleleri yapılması için somut adımlar atılmıştır, atılacaktır. Bugün biz bir araya gelerek, bu birliği kurarak 100 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdik. Bu Doğu'da devrim denecek bir ilktir. Yapacağımız çalışmalarla birçok alanda sorunların çözülmesini sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Toplantıda bazı STK'ların temsilcileri de söz alarak, faaliyetlerinden bahsetti.