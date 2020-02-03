Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
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Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Karda yürümeye çalışan vatandaş Köylerden kar görüntüleri Ekiplerin kapanan yolları açma çalışmaları IĞDIR - Kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde bulunan köyler ve Aras Dağları beyaza büründü.

03.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:25
Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Karda yürümeye çalışan vatandaş

Köylerden kar görüntüleri

Ekiplerin kapanan yolları açma çalışmaları

- Kar yağışı nedeniyle 'ın yüksek kesimli bölgelerinde bulunan köyler ve Aras Dağları beyaza büründü.

Kar sebebiyle dağların eteklerindeki köylerin yolları kapandı, köylüler evlerin çatılarındaki kar kütlelerini temizledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü dağ köylerinde çeşmeler ve akarsular dondu.

Kaynak: AA

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: Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
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