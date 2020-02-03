Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Karda yürümeye çalışan vatandaş Köylerden kar görüntüleri Ekiplerin kapanan yolları açma çalışmaları IĞDIR - Kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde bulunan köyler ve Aras Dağları beyaza büründü.
Karda yürümeye çalışan vatandaş
Köylerden kar görüntüleri
Ekiplerin kapanan yolları açma çalışmaları
IĞDIR - Kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde bulunan köyler ve Aras Dağları beyaza büründü.
Kar sebebiyle dağların eteklerindeki köylerin yolları kapandı, köylüler evlerin çatılarındaki kar kütlelerini temizledi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü dağ köylerinde çeşmeler ve akarsular dondu.