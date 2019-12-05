: Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava (2)

05.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:39

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah etkisini artırarak devam etti.

Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçe merkezi ve çevre yolunda bir çok kavşakta da kar yağışı nedeniyle trafik kitlendi.

Bazı vatandaşlar ise, araçlarının üstünde, iş yerlerinin önünde ve evlerinin çatısında biriken karı kendi imkanlarıyla temizledi.

İlçe merkezi ve köylerde ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Vatandaşlardan Adem Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aracının aküsünün donduğunu söyledi.

Kandemir, "Sabah işe gitmek için aracımı çalıştırmak istedim ama aküsü donmuş, çalıştıramadım. Arkadaşımı çağırdım. Şimdi halat bağlayarak aracımı buradan çıkaracağım." dedi.

İlçe merkezine uzun zamandır kar yağmadığını anlatan Metin Akbaş ise, "Çoktandır kar yağmadıydı. Açıkçası çok özlemiştik. Hayırlısıyla inşallah kar geldi. Rabbim inşallah biz çalışanlara da kolaylıklar verir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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