Doğu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'da ölçüldü
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Doğu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

16.10.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:20
Doğu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfır, Kars ve Ağrı'da 2, Erzurum'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 5 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 27, Iğdır ve Ağrı'da 24, Erzurum, Kars ve Ardahan'da ise 22 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

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