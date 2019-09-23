Doğu Batı rüzgarı İstanbul'da esti
Turkcell Platinum'un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonu ile Burgan Bank ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin de katkılarıyla düzenlenen "Turkcell Platinum East West Flight" konseri 22 Eylül Pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi salonunda gerçekleşti.
Dünyaca ünlü ikili Igudesman & Joo 'dan piyanist Hyung-Ki Joo, sayısız ödüllere sahip Mercan Dede, son yıllarda farklı tarzlardaki yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Avrupa'daki en iyi temsilcimiz Karsu ve dev senfoni kadrosuyla Conductor | Tuluğ Tırpan ve Naci Özgüç yönetiminde Night Flight Sypmhony Orchestra, East West Flight konserleri kapsamında ilk kez bir araya geldiler.
Karsu bilinen şarkılarını seslendirirken,Mercan Dede'nin katılımıyla Gesi Bağları'nı seslendirdi. Hyung-Ki Joo ise klasik müzükten eserler sundu. Müzikseverlerinb coşkuyla izlediği konserde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Neslican Tay için bir arada şarkı söylediler.