Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan ve Kars'ta, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulamanın yarın başlayacak olması, araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.