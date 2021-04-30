Doğu Anadolu'daki 4 ilde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır'da, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır'da, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerde olduklarını söyledi.

Kayıt dışı istihdamın önlenmesi, istihdamın artırılması ve yoksulluğun önlenmesini istediklerini ifade eden Girmenç, şöyle konuştu:

"İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Biz çalışanlar, emekçiler olarak, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz."

Ağrı

HAK-İŞ Ağrı Şube Başkanı Ahmet Varol, Millet Bahçesi önünde yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bir yıldır alanlarda olamadıklarını ve bu yüzden taleplerini dijital platformlarda sunduklarını belirtti.

Tüm emekçilerle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceklerini aktaran Varol, "Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istiyoruz. Başta KİT'ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu TİS istiyoruz." diye konuştu.

Kars

HAK-İŞ Kars İl Başkanı Barış Üstebay da Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında yaptığı basın açıklamasında, konfederasyonlarının her zaman emekçilerin yanında olduğunu anlattı.

1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak istediklerini dile getiren Üstebay, "Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emekçilerin hakkı, sağlık, huzur ve refahı, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Iğdır

HAK-İŞ Iğdır Şube Başkanı İsmet Tutulmaz, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen basın açıklamasında, herkesin temel haklardan eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istediklerini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulması temennisinde bulunan Tutulmaz, "Biliyoruz ki ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya