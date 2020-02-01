Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu
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Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Iğdır'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

01.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:52
Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Iğdır'da saatlerinde etkili olan kara yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Ekiplerin, kar küreme çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi

Belediyenin karla mücadele ekibinde görevli Bayram Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde Iğdır'da havaların güneşli geçtiğini ifade ederek, "Bu yağışı beklemiyorduk. Sabah kalktığımızda kar yağdığını gördük. Şimdi kentin önemli caddelerindeki kaldırımlarda kar küreme mesaimiz başladı. Kar bolluk berekettir, yağması çok iyi oldu." dedi.

Kaynak: AA

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: Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu
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