Doğu Anadolu'da sıcaklıkların 4 ila 8 derece artması bekleniyor

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 36, Ağrı'da 33, Kars'ta 31, Erzurum'da 30, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu