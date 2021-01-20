Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor

Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri Ardahan Köprüsünde oluşan buz sarkıtları Kura Nehri'nde yapılan anons Buz üstünde yürüyen kişi Vatandaşların kuşlara yem vermesi Buzla kaplı iş yeri camları Yem bekleyen bir güvencinin yemci dükkanına girmesi Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor...