Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor
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Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor

20.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:29

Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri Ardahan Köprüsünde oluşan buz sarkıtları Kura Nehri'nde yapılan anons Buz üstünde yürüyen kişi Vatandaşların kuşlara yem vermesi Buzla kaplı iş yeri camları Yem bekleyen bir güvencinin yemci dükkanına girmesi Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor...

Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri

Ardahan Köprüsünde oluşan buz sarkıtları

Kura Nehri'nde yapılan anons

Buz üstünde yürüyen kişi

Vatandaşların kuşlara yem vermesi

Buzla kaplı iş yeri camları

Yem bekleyen bir güvencinin yemci dükkanına girmesi Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor

ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Ardahan'da da soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kentteki Kura Nehri'nin büyük bölümü buzla kaplanırken, Ardahan Köprüsü saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için belirli noktalara yem bıraktı.

Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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