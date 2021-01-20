Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor
Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri Ardahan Köprüsünde oluşan buz sarkıtları Kura Nehri'nde yapılan anons Buz üstünde yürüyen kişi Vatandaşların kuşlara yem vermesi Buzla kaplı iş yeri camları Yem bekleyen bir güvencinin yemci dükkanına girmesi Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor...
Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri
Ardahan Köprüsünde oluşan buz sarkıtları
Kura Nehri'nde yapılan anons
Buz üstünde yürüyen kişi
Vatandaşların kuşlara yem vermesi
Buzla kaplı iş yeri camları
Yem bekleyen bir güvencinin yemci dükkanına girmesi Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor
ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.
Ardahan'da da soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Kentteki Kura Nehri'nin büyük bölümü buzla kaplanırken, Ardahan Köprüsü saçaklarında buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlar yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için belirli noktalara yem bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh