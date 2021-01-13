Doğu Anadolu'da barajların doluluk oranı yeterli seviyede

Erzurum'dan doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri üzerine yapılan barajlardaki doluluk oranının yüzde 75 seviyesinde olduğu bildirildi.

Erzurum'dan doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri üzerine yapılan barajlardaki doluluk oranının yüzde 75 seviyesinde olduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, AA muhabirine, kentte Palandöken, Kuzgun, Demirdöven ve Pazaryolu olmak üzere 4 barajın bulunduğunu, bu barajların su seviyelerinin oldukça yeterli durumda seyrettiğini söyledi.

Palandöken Barajı'nın Erzurum'un içme suyu ihtiyacını sağladığını ve sulamaya da faydasının bulunduğunu ifade eden Köleoğlu, "Şu anda yüzde 75'lik doluluk oranımız var. Bir sıkıntımız yok. Önümüzdeki dönem yağacak olan karla zaten yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağız." dedi.

Demirdöven ve Pazaryolu barajlarının da sadece sulama hizmeti verdiğini aktaran Köleoğlu, buradaki doluluk oranının da yarıdan fazla olduğunu, bahar döneminde kar erimeleriyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmasını beklediklerini belirtti.

Köleoğlu, Kuzgun Barajı'nın ise hem sulama hem de enerji üretimi amaçlı kullanıldığını ve bahar ayıyla dolulukta yüzde 100'lük seviyeye ulaşacaklarını dile getirerek, "Bu sene genel olarak Türkiye çapında su ve sulamayla ilgili 2020'de bir sıkıntı olmadı. Barajlarımız bu yıl da yeterli doluluk oranına ulaştı. Son 6 aydır ülkemizde uzun yıllar ortalamasına göre yağışlarda bir azalma hissediliyor. Bununla birlikte bölgemiz sınırlarındaki barajlarımızda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir