Doğu Akdeniz'in incisi Kızkalesi'nde bayram yoğunluğu UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen turistlerin yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen turistlerin yoğunluğu yaşanıyor.

Kızkalesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla oteller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izin verilen doluluk oranına ulaştı.

Bölgeye gelen tatilciler hem denizin tadını çıkardı hem de güzel havada çevredeki tarihi ve turistik alanları gezdi.

Ziyaretçi yoğunluğu da turizmcilerin yüzünü güldürürken, bölgede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkan Yardımcısı Mustafa Kale, AA muhabirine, Kızkalesi'nde doluluk oranının kapasiteye izin verilen ölçüde yüzde 100'e ulaştığını belirterek "Güzel bir bayram dönemi geçiriyoruz. Bayramın ilk günü yüzde 70-80 civarında doluluk oranı vardı. Üçüncü günde ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Bayramda turizmcilerin yüzü güldü." diye konuştu.

Kale, işletmelerde Kovid-19 tedbirlerine dikkat ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA