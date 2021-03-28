Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi
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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi

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Son dönemde dünyanın hassas noktalarından biri haline gelen Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya, Doğu Akdeniz'de bulundurduğu yaklaşık 12 savaş gemisiyle denizaltısına Baltık filosundan yola çıkardığı dört savaş gemisini daha ekledi. Takviye gücün resmi amacı tatbikat olarak gösterilirken Rusya'nın asıl amacının ise Şam rejimiyle birlikte muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde büyük bir operasyon olduğu iddia ediliyor.

Rusya'nın daha çok Suriye iç savaşı nedeniyle Doğu Akdeniz sularında bulundurduğu yaklaşık 12 savaş gemisiyle denizaltısına Baltık filosundan yola çıkardığı dört savaş gemisinin daha eklendiği bildirildi.

İDLİB BÖLGESİNDE BÜYÜK BİR OPERASYON İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığına yakınlığı ile bilinen avio.pro haber sitesine göre Moskova'nın dün bölgeye aktarımını tamamladığı takviye gücün resmi amacı tatbikat gösteriliyor, ancak Şam rejimiyle Rusya'nın muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde büyük bir operasyon hazırladığı iddia ediliyor. Rusya'nın son dönemde bölgeye hava ve füze saldırıları Ankara'nın tepkisini çekmişti.

SEYİR FÜZESİ ATIYOR

Hürriyet'in haberine göre Rusya'nın Cebelitarık boğazı üzerinden Suriye kıyılarına gönderdiği 4 savaş gemisinden ilki 'Kalibar' seyir füzeleriyle donatılmış 'Boykiy' korveti. Diğer üç gemi 'Kaliningrad', 'Korolev' ve 'Minsk' ise büyük çıkarma gemileri sınıfında. Üç çıkarma gemisinde Esad rejimine verilecek çok sayıda tank ve zırhlı piyade aracı bulunduğu belirtiliyor. Rus askeri uzmanlara göre olası askeri harekât alanı geçtiğimiz günlerde gerginlikler yaşanan İdlib bölgesi.

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi
Haber Yorumları (3)
TOPRAK: Kanal İstanbul ne için gerekli bir önceki habere bakınız
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AHMET: dünyanın silahını yığabilir. Bizimle suriyede ve libyada savaşmayı göze alıyor ise idlibe saldırır. Bu da rusyanın ve putin denen yılanın sonu olur inşaallah
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DEDE: 1500 kilometre seyir füzeniz niye yok gemilerde aselsan açil başlaması lazım.
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