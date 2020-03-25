Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Caddelerin sabunlu suyla yıkanması Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Güder'in açıklaması Ekiplerinin çalışmaları Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri HATAY - Hatay'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
25.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:23
Caddelerin sabunlu suyla yıkanması
Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Güder'in açıklaması
Ekiplerinin çalışmaları Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
HATAY - Hatay'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Müdürlüğü ekipleri de kentteki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
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Kaynak: AA