Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri Caddelerin sabunlu suyla yıkanması Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Güder'in açıklaması Ekiplerinin çalışmaları Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri HATAY - Hatay'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Caddelerin sabunlu suyla yıkanması

Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Güder'in açıklaması

Ekiplerinin çalışmaları Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

HATAY - Hatay'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Müdürlüğü ekipleri de kentteki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kaynak: AA