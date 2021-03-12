Doğu Akdeniz'de, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programları

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy'un özgeçmişi anlatıldı, İstiklal Marşı okundu.

Vali Süleyman Elban, programda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemin zorlu savaş koşullarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözüne vurgu yapan Elban, "Geçmişten günümüze canını seve seve feda etmiş tüm vatan evlatlarını, gururla söylediğimiz İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, bu milli mücadelede Anadolu'nun her köşesinde mücadele edip bu ülkenin bize vatan olarak bırakılmasında lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mersin

Mersin'de de Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, programdaki konuşmasında, Türk milletinin asla esarete boyun eğmeyeceğini, hürriyetinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Marşımız, milletimizin hissiyatını ve heyecanını ortaya koyan bir marştır. O günün şartlarında en olumsuz durumlarda dahi 'Korkma' diye başlayan ve milletimize ilham kaynağı olan, Milli Mücadele ruhunu ateşleyen bu Milli Marşımız, bugün de bize yine aynı heyecanı veriyor. Aynı ruh ve tefekkürle vatanımız, milletimiz ve ülkemiz için çalışmamızda ilham kaynağı oluyor."

Programda, Mersin Devlet Opera Balesi'nin gösterisinin ardından çeşitli alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Anamur Belediyesi de Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın yanı sıra doktor, hemşire, öğretmen gibi meslek gruplarından çalışanların yer aldığı klip hazırladı.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'daki tören Defne Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu'nun da katıldığı programda, öğrenciler şiirler okudu ve İstiklal Marşı'nı söyledi. Günün anısına yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Osmaniye'de de Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, resim sergisinin ziyarete açılmasıyla başladı.

"Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'na Giden Yolu" adlı sinevizyon gösteriminin ardından Adnan Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri, "Çanakkale Şehitlerine (Asımın Nesli)" isimli oratoryoyu sahneledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner