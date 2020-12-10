Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.