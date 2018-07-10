Doğtaş, Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

Doğtaş, sokak hayvanlarının mama ve barınma ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çalışmalarının yanı sıra; mağazalarında da birer sokak hayvanı sahiplenilmesini teşvik ederek onlara sahip çıkıyor.

Sadece mobilya üretip satan bir üretici olmanın ötesinde, müşteri memnuniyetini önemseyen, toplumsal konulara duyarlı bir marka olan Doğtaş, örnek teşkil edecek adımlar atmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına mağazalarında da sahip çıkan Doğtaş, bir kedi ya da köpeği sahiplenip onların bakımıyla ilgilenilmesini teşvik ediyor.

"Misafir Pati" ismi verilen kulübeleri mağazalarına konumlandıran Doğtaş'ın hayata geçirdiği projenin başlangıç noktası Küçükyalı Doğtaş mağazası oldu. Mağaza tarafından sahiplenen ve Pamuk ismi verilen kedi, mağazayı evi gibi benimsemiş durumda. Pamuk mağazaya gelen müşterilerden de yoğun ilgi görüyor.

Doğtaş, sokak hayvanlarına sahip çıkılması konusunda daha fazla insana ulaşmak, duyarlılığı artırmak adına #MisafirPati hashtag'iyle sosyal medyada da farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Birçok ünlü ismin yanı sıra duyarlı hayvanseverler tarafından Doğtaş'ın başlatmış olduğu bu harekete destek geliyor.