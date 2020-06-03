Doğru kullanılmayan klima hastalığa yol açabilir
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Doğru kullanılmayan klima hastalığa yol açabilir

Klima havasının soğuk ortamının üst solunum yollarındaki bakteriler için uygun üreme alanı oluşturmasının sinüzit, bronşit gibi hastalıklara yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr.

Doğru kullanılmayan klima hastalığa yol açabilir
03.06.2020 09:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:27
Klima havasının soğuk ortamının üst solunum yollarındaki bakteriler için uygun üreme alanı oluşturmasının sinüzit, bronşit gibi hastalıklara yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Sedat Sübet Özerdem, "Klima ve aparatlarının düzgün bakımı, değişiminin yapılmaması sonucu oluşan lezyonlarla bakteriler akciğerlere yerleşebilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümünden Uzm. Dr. Sedat Sübet Özerdem, hem yazın hem kışın vazgeçilmezi klimaların taşıdığı riske dikkat çekti. Her geçen gün kullanımı artan klimaların doğru koşullarda çalıştırılmadığında başta enfeksiyonlar olmak üzere birçok rahatsızlığa sebep olabileceğini belirten Dr. Özerdem, şöyle devam etti: "Klima havasının doğru yayılmaması karşısında uyumak ve terli durmak, bir anda çok sıcak ortamdan soğuk ortama geçmek gibi durumlar klima çarpmasına sebep olur. Bu durum vücutta ciddi ısı değişimleri yaptığından kas ağrıları, kas tutulmaları, kramplar, baş ağrısı gibi şikayetlere sebep olabilir. Klima havasının soğuk ortamı üst solunum yollarındaki bakteriler için uygun üreme alanı oluşturduğundan tensilit, sinüzit, bronşit gibi hastalıklara sebep olabilir. Klima ve aparatlarının düzgün bakımı, değişiminin yapılmaması sonucu oluşan lezyonlarla bakteriler akciğerlere yerleşebilir, pnömoni gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Üreyen bazı mantarlar da akciğerlerde alerji hastalıklarına sebep olabilir."

KLİMALI ODAYI SIK SIK HAVALANDIRIN

Özerdem, doğru klima kullanımı için de şu tavsiyelerde bulundu: "Klimaların olduğu ortamlar belirli aralıklarla havalandırılmalı. Klimalarda orijinal ve kaliteli filtreler kullanılmalı. Aralıklarla bakım yapılmalı. Oda sıcaklığı mümkünse 20 C'nin altına düşülmemeli. Klima havası sabit noktaya odaklanmamalı, dağılmalı. Terliyken klimalı ortamda ter soğutulmamalı klimalı odada uyurken mutlaka üstünüzü örtmelisiniz. Mümkünse klima nem dengesini de sağlamalı."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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