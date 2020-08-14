"Doğduğun Ev Kaderindir" yeni sezonundan ilk teaser yayınlandı! TV8'de yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören, başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin yeni sezonundan ilk teaser yayınlandı.

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Çağrı Bayrak'in yönetmenliğini üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin yeni teaser'ı yayınlandığı anda büyük ilgi gördü.

"Ben sadece babalık görevimi yerine getirmek istiyorum"

Benal'in hamileliği nedeniyle hiç beklenmedik biçimde baba olmaya hazırlanan Mehdi, çocuğuyla ilgili tüm görevlerini yerine getirmek istemektedir. Aslında Zeynep de yalnız büyümenin ne demek olduğunu bilen bir çocuk olarak Mehdi'nin bu konuda arkasındadır. Ancak Benal'in varlığı ve müdahaleleri ikilinin duygusal anlamda arasını açmaktadır.

"Artık başka hayaller kurabilirim"

Zeynep'in monoloğuyla devam eden teaser'da kadınların ikili ilişkilerde hep fedakarlık yapan, alttan alan, göz yuman olmasını sorgularken, kendi hayatıyla ilgili de yeni kararlar almanın arefesinde olduğunu ilan ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana aşkın zihinsel ve psikolojik arka planına yolculuk eden Doğduğun Ev Kaderindir, yeni sezonuyla da aşkın sırlarını anlatmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler