Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 2. Sezon 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindiryeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Doğduğun Ev Kaderindir2. Sezon 11. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Doğduğun Ev Kaderindiryeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. SEZON 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemile ve Nuh'un düğününe gelerek herkesi şaşırtan Mehdi, Zeynep'i kıskanmaya başlamıştır. Kendi hatasını Zeynep'ten çıkarmaya çalışan Mehdi, Zeynep'le barışmanın yollarını ararken, bir yandan da Barış'ın niyetini öğrenmeye çalışır.

Kendi kariyerinde yolunu çizen Zeynep, mesleğinde başarılı adımlar atmaya devam ederken bir yandan da Mehdi'yi unutma yolunda emin adımlar atar. Müjgan ve Burhan tarafında olaylar durulmazken Burhan da Mehdi'den mutsuzluğunun intikamını almaya yemin eder.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. SEZON 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir2. Sezon 12. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 23. bölümde neler olacak?