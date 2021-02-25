Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İbrahim çelikkol kimdir?

TV8 ekranlarında yer alan dizilerden olan Doğduğun Ev Kaderindir, Mehdi'nin son durumuyla merak konusu olmaya devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İbrahim çelikkol kimdir?

Doğduğun Ev Kaderindir son bölüme Mehdi'nin bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini İbrahim Çelikkol canlandırıyor. Mehdi'nin hapishanede bıçaklanması üzerine dizi sevenler Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İbrahim çelikkol kimdir?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ?

Doğduğun ev kaderindir önceki bölümlerde Zeynep ile Mehdi arasında yaşananların ve Mehdi'nin Zeynep'i kaçırmasının ardından hapishaneye düşen Mehdi düştüğü hapiste saldırıya uğradı. Ağır bir şekilde yaralanan Mehdi hastaneye kaldırıldı ve bunun üzerine Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi' ölecek mi ve İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı merak edilmeye başladı.

Hastanedeki Mehdi'nin durumu oldukça kritik. Zeynep hayatının en büyük sınavlarından birini veriyor fakat hiçbir şey yapamıyor. Gururu yüzünden Mehdi'yi affetmeyen Zeynep, vicdan azabı çekiyor. Herkes Mehdi'nin iyileşmesi için seferber oluyor. Ancak Mehdi'ye yardım eli, hiç beklenmeyen birinden uzanır. Benal'in dayanamayarak hastaneye gidişi, Zeynep'le aralarında soğuk rüzgarların esmesine sebep olur. Mehdi ölecek mi ileriki bölümlerde belli olacak!

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN AYRILIYOR MU? MEHDİ ÖLDÜ MÜ?

Cemile Mehdi'ye bunu yapanın babalarının katili Veysi olduğunu öğrendi. Kardeşinin öfkesinden korkan Cemile Mehdi'yi sakinleştirmeye çalıştı. Mehdi'nin yaşam savaşı vermesi, Zeynep'i zorlu bir kararla karşı karşıya bıraktı. Zeynep'in Mehdi'nin geleceği konusunda verdiği karar, Barış ve Zeynep'in ailesi tarafından tepkiyle karşılandı. Barış, sonrasında; Zeynep'in kararlarına saygı duyarak tepkili tavrına son verdi. Barış ve Zeynep arasında iletişim gitgide sıcaklaşmaktadır. Barış'ın dayısı Ali Rıza, Sultan ve Emine'yi, evde işe başlamaları için ikna etti, bu durum Barış ve Zeynep arasında yeni bir köprü kurdu. Hastaneden taburcu olan Mehdi, hapishaneye döndü. Burada babasının eski bir arkadaşıyla karşılaşır: Cengiz. Yeni bir yol arkadaşlığı başlamıştır. Bütün ailesi büyük bir mutlulukla Mehdi'nin özgür kalacağı günü beklese de Mehdi için düşmanı Veysi'nin kurduğu tuzaklar henüz bitmemişti.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.