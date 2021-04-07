Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok, öldü mü, diziden mi çıktı? İbrahim Çelikkol diziden neden ayrıldı?

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de bugün Mehdi yoktu. Seyirciler tarafından merak edilen İbrahim Çelikkol (Mehdi) neden yok, öldü mü, diziden mi ayrıldı? gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi dizide neden yok, diziden mi ayrıldı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, neden öldürüldü? Detaylar haberimizde.