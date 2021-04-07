Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok, öldü mü, diziden mi çıktı? İbrahim Çelikkol diziden neden ayrıldı?
Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de bugün Mehdi yoktu. Seyirciler tarafından merak edilen İbrahim Çelikkol (Mehdi) neden yok, öldü mü, diziden mi ayrıldı? gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi dizide neden yok, diziden mi ayrıldı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, neden öldürüldü? Detaylar haberimizde.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümünde Mehdi karakteri ölüyor. Bunun ardından İbrahim Çelikkol diziden mi ayrıldı merak edildi. Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok, öldü mü, diziden mi çıktı? İbrahim Çelikkol diziden neden ayrıldı? Ayrıntılar yazımızda.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN Mİ AYRILDI?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol 37. bölüm ile diziye veda etti. Geçtiğimiz haftadaki bölümde Mehdi ölmüştü. Bunun ardından diziye veda ettiği açıklandı.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ?
Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm 2. fragmanında Mehdi'nin vurulduğu görülüyor. Mehdi yeni bölümde Zeynep'in önüne geçiyor ve onun vurulmasını engelliyor.
TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan dizi, hayranlarının karşısına üzecek bir haberle çıktı. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde vurularak öldürüleceği öğrenildi. İddialı yapımda Mehdi karakterine hayat veren Çelikkol, hikaye gereği kısa süre içinde dizide büyük bir değişim yaşamıştı.
Buna göre Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölümü ile İbrahim Çelikkol (Mehdi) diziden ayrılmış oldu.