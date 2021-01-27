Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Mehdi'yi canlandıran İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında? İbrahim Çelikkol dizileri

Merakla takip edilen dizilerden olan Doğduğun Ev Kaderindir, oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük ilgi topluyor. İzleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Mehdi'yi canlandıran İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında? İbrahim Çelikkol dizileri nelerdir? sorularının cevaplarını merak ediyor.

TV8 ekranlarında Çarşamba akşamları ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol merak konusu olmaya devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir Mehdikimdir? Mehdi'yi canlandıran İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında? İbrahim Çelikkol dizileri nelerdir?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ KİMDİR?

Mehdi karakterini canlandıran isim İbrahim Çelikkol olarak karşımıza çıkıyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

Filmografisi

2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay

2009 M.A.T. Sinan Atalay

2010 Keskin Bıçak Mithat

2010 2011 Karadağlar Gül Ali Karadağ

2012 Fetih 1453 Ulubatlı Hasan

2011-2012 İffet Cemil Özdemir

2013-2014 Merhamet Fırat Kazan

2014 Sadece Sen Ali

2014 Reaksiyon Oğuz

2016 Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş

2016 Kördüğüm Ali Nejat Karasu