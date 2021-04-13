Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna "Tarık" karakteriyle dahil oldu
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Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna "Tarık" karakteriyle dahil oldu

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Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna 'Tarık' karakteriyle dahil oldu

Fırat Doğruluoğlu, TV8'de yayınlanan OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine "Tarık" karakteriyle dahil oluyor.

Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı, büyük bir ilgi ile takip edilen ve sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir'de Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıkageliyor.

Tarık Aslında Kim?

Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışır.

Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna 'Tarık' karakteriyle dahil oldu
FIRAT DOĞRULOĞLU

Fırat Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, özellikle 2009 yılında yayınlanan Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Fırat Doğruloğlu; Bizim Aile, Yarım Elma dizisinde Kuzey, Alacakaranlık, Tam Pansiyon, Küpeler, Kızma Birader, İlk Göz Ağrısı, Bebeğim, Nazlı Yarim, Canım Ailem, Hastasıyız, Haneler Fırat karakteri, Vay Arkadaş, Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi, Dağ, Galip Derviş, Filinta ve Börü gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Adnan Adıvar karakterine hayat veren Fırat Doğruloğlu, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Yengeç burcudur.

Kaynak: Bültenler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:00:56. #1.14#
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