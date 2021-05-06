Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kaç yaşında? Elif Sönmez kimdir?
Tv8'in sevilen dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir' de yer alan Cemile karakteri merak konusu oldu. Cemile karakterine hayat veren Elif Sönmez'in yaşı ve hayatı merak ediliyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kaç yaşında? Elif Sönmez kimdir? Konuya ilişkin bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Tv8'in sevilen dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir' de yer alan Cemile karakteri merak konusu oldu. Cemile karakterine hayat veren Elif Sönmez'in yaşı ve hayatı merak ediliyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kaç yaşında? Elif Sönmez kimdir? Konuya ilişkin bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR CEMİLE KAÇ YAŞINDA?
Doğduğun Ev Kaderindir' in Cemilesi Elif Sönmez, 1978 doğumlu olup 43 yaşındadır.
ELİF SÖNMEZ KİMDİR?
Elif Sönmez, 20 Kasım 1978 yılında İstanbul doğan Türk oyuncudur.
Türk sinema ve dizi sektörünün yüzlerinden olan Elif Sönmez, Asi dizisinde oynadı. İtalyan Lisesi ve Milano Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü mezunudur.
Elif Sönmez, Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerini oynadığı Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşlerinin en büyüğü olan İlknur karakterini canlandırdı. TV8'in Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Cemile' karakterini canlandırdı.
Filmografisi
- Yağmur Zamanı (2005) - Berrin
- Asi (2007 - 2008) - Melek Doğan
- Sonsuz (2009) - Tuğçe
- Gişe Memuru (2010)
- Reis (2011) - Sevda
- Koyu Kırmızı (2012) - Defne
- Son (2012) - Gülden
- Karadayı (2012 - 2013 - 2014 - 2015) - İlknur Tiryaki, İlknur Kara, İlknur Gün
- Dayan Yüreğim (2016 - 2017) - Meral
- Siyah İnci (2017 - 2018)
- Doğduğun Ev Kaderindir (2019-) - Cemile