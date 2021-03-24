Doğduğun Ev Kaderindir bitti mi? Final mi yaptı? Doğduğun Ev Kaderindir neden yayınlanmadı? Resmi açıklama geldi mi?

Doğduğun Ev Kaderindir bugün TV 8'de ekranlara gelmemesinin ardından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, ne zaman başlayacak merak ediyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir normalde her çarşamba saat 20:00 'da TV 8 ekranlarında başlıyordu. Fakat bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, final mi yaptı merak edildi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizi normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20:00 'da TV 8'de başlıyordu. Fakat bugün yayın akışında yer almadı ve yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yeni bölümünün haftaya ekranlara gelmesi bekleniyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN YOK?

Doğduğun Ev Kaderindir bugün TV8 yayın akışında yer almadı. Yeni bölümü normalde bugün ekranlara gelmesi bekleniyordu. Fakat yayın akışında yer almamasının ardından ekranlara gelmedi. Doğduğun Ev Kaderindir neden yok henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz çıkmadı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPTI? BİTTİ Mİ?

Dizinin bugün yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bunun ardından dizi final mi yaptı merak edildi. Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadı. Dizi devam ediyor. Yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

24 MART TV 8 YAYIN AKIŞI

19:45 - MasterChef Junior

00:15 - Kırmızı Oda

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'İN KONUSU

Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlandı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.