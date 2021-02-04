Doğduğun Ev Kaderindir 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?
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Doğduğun Ev Kaderindir 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

04.02.2021 07:50 | Son Güncelleme: 04.02.2021 07:54
Doğduğun Ev Kaderindir 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yayınlandığı günden beri ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam oynayacak olan yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yayınlandığı günden beri ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam oynayacak olan yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizi de Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştır. Haberimizden takip edebilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış'ın şüpheleri; Mehdi davasını alan Zeynep'i içinden çıkılması zor bir durumda bırakmıştır. Mehdi ise Zeynep'ten aldığı haberlerle cezaevinden çıkacağına kesin gözüyle bakmakta, içinde ailesine kavuşmaya ve Zeynep'e kendini affettirmeye dair yeni umutlar yeşertmektedir. Mehdi ve koğuş arkadaşı Cengiz arasında ise güç dengelerine dayanan bir dostluk gelişmektedir.

Barış ve Zeynep birbirine gitgide yaklaşmaktadır. Bu ilişkiye karşı olan Barış'ın ablası Özlem biz dizi tedbir planı uygulamaya başlar. Ali Rıza ve Sultan bir küs bir barışık ama birbirlerini kaybetmeyi göze alamadıkları bir durum içerisindedir. Tanıklara dair olumsuz gelişmelerle; zaman, cezaevindeki Mehdi'nin aleyhine işlemeye başlar.

Zeynep hızlıca bir plan yapar ve büyük riskler alır. Her türlü baskı ve söylentiden uzak kalmak için Barış'la aralarındaki bağı şimdilik gizli tutma kararı alan Zeynep'e Barış'ın büyük bir sürprizi vardır: bir önceki sefer ertelenen 10 günlük Sofya seyahati. Zeynep ve hane halkı, evlerine yapılan sürpriz ziyaretle şaşkına döner: Barışlar ailece ellerinde çiçek ve çikolatalarıyla çıkagelmiştir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM İZLE!

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