Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm izle TV8! Doğduğun Ev Kaderindir fragmanı, son bölüm izle! (30 Aralık)

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisidir. Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölümü ekrana geldi. Dizinin sevenleri 27. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir son fragman

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. BÖLÜMDE NE OLDU!

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi'nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep'in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk'tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi'ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir Çarşamba akşamı saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yer almaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

İnanmak ve tutunmak istediği tek şey Zeynep'in sevgisidir ama bunun için Zeynep'in kendisini bile yok sayacak hale gelmiştir.

Zeynep'in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış, onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep'in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş'tan görecektir.

Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep'i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar.

Yaşananlar nedeniyle Zeynep'in de Mehdi'nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh'la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar.

Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile'nin kafasında ise Mehdi'nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.