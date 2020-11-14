Doğduğun Ev Kaderindir 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?
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Doğduğun Ev Kaderindir 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

14.11.2020 01:09 | Son Güncelleme: 14.11.2020 01:12
Doğduğun Ev Kaderindir 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta?

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 20 bölüm fragmanı yayınlandı!Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir, Çarşamba saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor. Peki son bölümde neler oldu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanma sonrası Zeynep ve Mehdi kendi hayatlarına savrulurlar. Zeynep yeni evinde kendi dünyasını inşa etmeye çalışırken Mehdi de yeni işini kurma heyecanına tutunur. Ne var ki hayat onları karşı karşıya getirmeye ve yaralarını kanatmaya devam edecektir. Barış'tan gelen güzel haber Zeynep'in umutlarını yeşertir ve Nermin'in davasında yer alabilmek için kolları sıvar. Nermin ise Barış'ın kısa sürede elde ettiği bu başarı için ona bir davette bulunur. Mehdi'nin hayatına hızlı bir giriş yapan Nazlı işle ilgili ona destek olurken bir taraftan da Mehdi'nin çekimine girer. Boşanmanın sancılarını yaşayan Mehdi'ye doğru cesur adımlar atmaktan da çekinmeyecektir. Cemile ve Nuh'un evlilik hazırlığındaki tatlı telaşları Müjgan'ın aralarındaki ilişkiyi öğrenmesiyle kabusa dönüşür. İki kardeş hayatlarının en büyük çatışmasına doğru ilerler. Cemile'nin yardımına koşan ise yine Zeynep olur. Ancak bu yardım Zeynep ve Mehdi'yi yeni bir krizin eşiğine getirecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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