Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?
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Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

04.11.2020 21:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:35
Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta?

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üzerine kilitlenen kapıyla dünyası başına yıkılan Zeynep hayatının iplerini eline almak için gereken her adımı atmaya kararlıdır. Pişmanlığının içinde boğulan Mehdi ise her şey için geç kalmış olmaktan korkar. Zeynep ve Mehdi'nin geldiği yol ayrımı herkeste farklı yankılanır. Nuh, Mehdi'nin aklını başına getirmeye çalışırken Müjgan da fırsattan istifade Benal'in kalbine umut tohumları eker. Kalbinin sesini susturmaya çalışan Zeynep'e en büyük destek Cemile ve Kibrit'ten gelir. Sultan yine kalbinin ve evinin kapılarını ihtiyacı olan herkese açar.İkinci bir şansa sahip olabilmek için gururundan bile vazgeçen Mehdi, Zeynep'i kendi yolundan döndürmek için son bir çaba içine girer. Zeynep yine aklının, kalbinin, kırgınlıklarının ve umutlarının birbirine karıştığı bir seçimle baş başadır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN, SAATKAÇTA?

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Cuma akşamları saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yayınlanıyor.

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