Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümün de neler oldu?
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Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümün de neler oldu?

09.10.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:51
Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümün de neler oldu?

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu? Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitap?

Tv 8 ekranlarında yayınlanan 14. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zeynep kendini suçlamaya devam ederken Emine sayesinde en büyük korkusuyla yüzleşir. Sonunda Mehdi ile olan ilişkisinde bir yol ayrımına sürüklendiğini hisseder. Mehdi kendini gittikçe daha çaresiz halde bulurken Zeynep içindeki yaşadığı fırtınaları daha fazla saklayamaz ve kesin bir çözüm peşine düşer.

Emine, Faruk'un yaptıklarını sineye çekmeye devam ettikçe Faruk işi bir adım daha ileri götürür. Emine yalnızlığıyla mücadele etmeye çalışsa da yine en sevdiklerinin canını yakar.

İsmi her geçen gün daha çok duyulan Burhan hem Müjgan'ın hem de mahallenin dengesini bozacağının sinyallerini verir. Bu durum Zeynep ve Mehdi için yeni bir tehdit mi olacak yoksa geçmişin tuzağına düşmekten kurtulabilecekler mi?

Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümün de neler oldu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 15. BÖLÜM FRAGMANI!

Başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir'in yer aldığı dizi, her Çarşamba 20.00'da Tv8 ekranlarında yerini alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir(Zeynep)

Ali Oğuz Şenol(Tolga)

Elif Sönmez()

Engin Hepileri(Faruk)

Fatih Koyunoğlu

İbrahim Çelikkol(Mehdi)

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 14. BÖLÜM İZLE!

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