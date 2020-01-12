Doğayı sanata yansıttılar

12.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:39

Gaia Art sanatçı inisiyatifinin eserlerinin yer aldığı, 'boşluğun izleri' isimli sergi, Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Galeri N'de sanatseverlerle buluştu. Sanatçıların doğayı temel alan eserleri 15 Şubat tarihine kadar izlenime açık kalacak.



Nilüfer Belediyesi, doğanın önemine vurgu yapan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Çıkış noktaları doğa olan Gaia Art Sanatçı İnisiyatifinden Müge Ceyhan, Hüseyin Rüstemoğlu, Melike Uçku ve Seda Dinçay'ın eserleri, 'boşluğun izleri' isimli sergide buluştu. Yağlı boya, akrilik boya ve fotoğraf çalışmalarından oluşan karma sergi, Karya 29 Yaşam Merkezi'ndeki Nilüfer Belediyesi Galeri N'de izlenime sunuldu. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Vildan Özkula, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, eserleri sergilenen sanatçılardan Müge Ceyhan, aynı zamanda Bursalı sanatçı olan Hüseyin Rüstemoğlu ve Melike Uçku ile sanata ilgi duyan çok sayıda vatandaş katıldı.



Çıkış noktaları doğa olan Gaia Art sanatçı inisiyatifinin eserlerinde, doğa etkilerinin temsil ve temsilin reddi şeklinde ele alındığı farklı anlatım biçimleri sunuluyor. Eserlerinde doğanın önemine vurgu yapan sanatçılar, doğa üzerinde oluşturdukları özgün çalışmaları ile kimi zaman çocukluklarında yaşadıkları sosyal çevreye kimi zaman da içinde bulunulan evrenin gizemine dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade ettiler. Sanatseverlerin ilgiyle izlediği ve 19 eserin yer aldığı, 'boşluğun izleri' isimli sergi 15 Şubat 2020 tarihine kadar izlenime açık kalacak. - BURSA

Kaynak: İHA