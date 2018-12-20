Doğanyurt'ta Öğretmenlere Başarı Belgesi Verildi

KASTAMONU - Doğanyurt Kaymakam Vekili Atakan Atasoy, Doğanyurt Milli Eğitim Müdürü Mehmet Azak ve okul idarecilerini çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.



Kaymakam Atasoy, Doğanyurt Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü görevini de yürüten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Azak'a başarı belgesini Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile birlikte verdi.



Kaymakam Atasoy, belgeleri dağıtırken yaptığı açıklamada, performansa ve öğrencilerin eğitimlerine yaptıkları katkılara göre belirli aralıklarla tüm öğretmenlere başarı belgesi vereceklerini belirterek, "Tüm öğretmenlerimizin her zaman yanındayım. Sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında kapım sonuna kadar açıktır." dedi.

Kaynak: AA