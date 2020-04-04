Doğanşehirli çiftçilerden maliyetleri düşüren ev yapımı zirai ilaç
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Doğanşehir, Türkiye, Malatya, Kültür Sanat

Doğanşehirli çiftçilerden maliyetleri düşüren ev yapımı zirai ilaç

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan çiftçiler Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, zirai ilaçları kendileri üretip maliyetleri büyük oranda düşürdü.

04.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:30
Doğanşehirli çiftçilerden maliyetleri düşüren ev yapımı zirai ilaç

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan çiftçiler Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, zirai ilaçları kendileri üretip maliyetleri büyük oranda düşürdü.

Türkiye'nin kayısı deposu Malatya'da çiftçiler, zirai ilaç maliyetlerini düşürmek için harekete geçti.

Doğanşehir ilçesinde kayısı yetiştiriciliği yapan çiftçiler, ilaçların üretimi aşamasında ziraat mühendislerinden tavsiye alarak yola koyuldu.

"Üretici olmak gerçekten üretmeyi bilenlerin işidir"

Geçimini çiftçilikle kazanan Muharrem Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan ilaç fiyatlarının kendilerini zor durumda bıraktığını ve bu sebeple kendi ilaçlarını üretme fikriyle yola çıktıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmayla Türkiye'deki diğer çiftçilere de örnek olduklarını ifade eden Budak, şunları anlattı:

"Çiftçi olmak sadece toprağı işlemek ya da topraktan üretim sağlamak değildir. Üretici olmak gerçekten üretmeyi bilenlerin işidir. Kendi problemlerine çözümü kendileri araştırarak bulmalıdır. İlaç üretiminde kullanılan kükürt ve kireç tozlarını büyük kazanlarda kaynatıp süzgeçlerden geçirerek soğutuyor ve bidonlarda depolayarak kayısı ağaçlarının yapraklarını dökmesiyle ağaçları ilaçlamaya başlıyoruz. Bu sayede hem mali açıdan rahatlıyoruz hem de ağaçlarımız daha az kimyasal ilaca maruz kalıyor."

"Daha az zararlı"

Bir diğer çiftçi İbrahim Toraman ise ilaçları kendilerinin üretmesinin ardından maliyetlerinde önemli oranda düşüş olduğuna dikkat çekti.

İlaç maliyetileriyle ilgili rakamları paylaşan Toraman, "300 hektarlık bir bahçeye 25 ton zirai ilaç satın alınınca yaklaşık 30 bin lira masrafımız oluyor. Ev yapımı ilaçlar sayesinde maliyet 6 bin liraya düştü." ifadelerini kullandı.

Kendi ürettikleri ilaçların hem ağaçlara hem de toprağa diğer kimyasal ilaçlara göre de daha az zarar verdiğini belirten Toraman, ayrıca ağaçların kış koşullarına daha dayanıklı olduğunu ve verimlerinin arttığını kaydetti.

Çiftçi Mahmut Kıran da ürettikleri ilaç sayesinde hem ekonomik olarak kazanç elde ettiklerini hem de bahçelerinin kışa daha dayanıklı hale geldiğini ifade etti.

Kıran, ev yapımı ilaçlardan son derece olumlu sonuç aldıklarını ve başta Malatya'nın diğer bölgeleri olmak üzere tüm kayısı üreten bölgelerde de kullanılabileceğini aktardı.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: AA

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