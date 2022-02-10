Doğanşehir'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz koordinesinde polis ekipleri ilçe merkezinde iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Dolandırıcıların başvurduğu yöntemleri vatandaşlara anlatan ekipler, telefonda kendisini polis-jandarma-savcı olarak tanıtıp para isteyen kişilere itibar edilmemesini bu tür durumlarda vakit kaybetmeksizin yetkililere bilgi verilmesini istedi.

Polis ekipleri ayrıca esnafa bilgilendirme afiş ve broşürleri dağıttı.