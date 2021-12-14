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Doğanşehir'de kaza: 1 yaralı

Doğanşehir'de kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Reşadiye virajında meydana geldi. Mehmet Sülü (44) idaresindeki 44 BM 018 plakalı Hundai otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrasında yaralanan sürücü Sülü, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Doğanşehir'de kaza: 1 yaralı

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