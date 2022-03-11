Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu
AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti.
???????Yaklaşık 15 santimetre yağan kar evlerin çatıları ve araçların üstünü kaplandı.
Doğanşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
AA / Kadir Aydın - Güncel