Doğanşehir'de evin bacasından çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Haberler
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Doğanşehir'de evin bacasından çıkan yangın maddi hasara neden oldu

AA, Kadir Aydın - Güncel
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Doğanşehir'de evin bacasından çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Mehmet Demirci'ye ait evin soba bacasından alevleri yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği müdahale sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç olay yerine gelerek Demirci ailesine geçmiş olsun diledi.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir, Malatya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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