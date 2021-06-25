Doğankent'teki afet konutlarının inşaatı sürüyor

Doğankent'teki afet konutlarının inşaatı sürüyor Giresun'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Doğankent'te inşa edilen afet konutlarında sona yaklaşıldı.

Doğankent'teki afet konutlarının inşaatı sürüyor

GİRESUN - Giresun'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Doğankent'te inşa edilen afet konutlarında sona yaklaşıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Doğankent ilçesini ziyaret ederek sel afetinin ardından yapımına başlanan 156 konut ve 70 dükkanın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ünlü, sel konutlarının Ağustos ayında hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün verilerine göre, acil yardım ödeneğinden Doğankent ilçesine 134 bin 102 lira içme suyu ödeneği, 1 milyon 656 bin 813 lira istinat duvarı ödeneği, 1 milyon 515 bin 345 lira istinat duvarı ve kaya ıslahı yapımı ödeneği, 56 kişiye 322 bin 750 lira araç yardımı ve 436 bin 500 lira kira yardımı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk