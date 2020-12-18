Doğankent Kaymakamı Karataş, esnafı ziyaret etti
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Doğankent Kaymakamı Karataş, esnafı ziyaret etti

18.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:04
Doğankent Kaymakamı Karataş, esnafı ziyaret etti

Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçe esnafını ziyaret etti.

Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçe esnafını ziyaret etti.

Karataş, beraberindeki Belediye Başkanı Rüşan Özden, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Pir ile esnafın sorunlarını dinledi.

Kaymakam Karataş, esnafa maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda da bulundu.

Ziyaret sırasında belediye personeli de esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Güvendi

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