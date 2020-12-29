Doğanın tadını çıkardılar

Sahilde ve Longoz Ormanları Milli Parkı'ndaki çekimler sırasında bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen oyuncular, set aralarında da doğanın tadını çıkardılar.

Sahilde ve Longoz Ormanları Milli Parkı'ndaki çekimler sırasında bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen oyuncular, set aralarında da doğanın tadını çıkardılar. Tuba Ünsal, Cemal Hünal ve Gürgen Öz'in rol aldığı film, 2021'de vizyona girecek.

Kaynak: Hürriyet