Doğanhisar'da ev yangını

16.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:54

Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Karaağa Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Demir'e (54) ait iki katlı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinleri evden çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk olarak, alt kattaki ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvanı yangından kurtardı.

Yangın, uzun uğraşların ardından kontrol altına alınırken yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA