Doğanbey'deki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
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Doğanbey'deki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Doğanbey'deki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Söke'nin Eski Doğanbey Mahallesi civarındaki yangına ilk müdahaleyi hızlı şekilde yaparak büyümeden söndürülmesini sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Söke'nin Eski Doğanbey Mahallesi civarındaki yangına ilk müdahaleyi hızlı şekilde yaparak büyümeden söndürülmesini sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin ormanlık ve tarihi alanlarını koruma altına almak için ekip sayısını arttırarak teyakkuza geçti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla itfaiye ekipleri başta olmak üzere, Büyükşehir'in tüm birimleri 24 saat esasına göre çalışarak denetimlerini sıklaştırdı.

Bu ekiplerin önlem gücü olarak kullanılması, Söke'nin Eski Doğanbey Mahallesi ve Milli Park alanı yakınında büyüyebilecek bir yangını önledi. Hazır bekleyen ekipler ilk dumanın yükselmesiyle birlikte kuru otların hakim olduğu alana hızlı bir müdahale yaparak kısa sürede yangının yayılmasına engel oldu.

Başkan Çerçioğlu, "İlk müdahale çok önemli"

Orman yangınları mücadele için Büyükşehir'in tüm birimlerini teyakkuza geçirdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Bir canın, bir ağacın ve orman içinde yaşayan canlıların zarar görmesine tahammülümüz yok. Herkes yüksek hassasiyet göstermeli ve bu süreci bir an önce aşmalıyız. Büyükşehir olarak tüm birimlerimiz her an hazır şekilde bekliyor. İlk müdahale çok önemli. Eski Doğanbey civarındaki yangına ilk müdahale yapılarak büyümeden söndürüldü. Ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

Doğanbey'deki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
Doğanbey'deki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
Doğanbey'deki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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