Doğan Şentürk kimdir? Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? Doğan Şentürk biyografisi!
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Doğan Şentürk kimdir? Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? Doğan Şentürk biyografisi!

Doğan Şentürk kimdir? Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? Doğan Şentürk biyografisi!
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Doğan Şentürk son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer alıyor. Doğan Şentürk, son 12 yıldır Fox Televizyonu'nun Haber ve Spor'dan sorumlu, Genel Yayın Yönetmeni ve kıdemli başkan yardımcısı olarak görev alıyor. Peki, Doğan Şentürk kimdir? Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? Doğan Şentürk mesleği nedir? Doğan Şentürk hayatı ve biyografisi nedir?

Doğan Şentürk son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer alıyor. Doğan Şentürk, son 12 yıldır Fox Televizyonu'nun Haber ve Spor'dan sorumlu, Genel Yayın Yönetmeni ve kıdemli başkan yardımcısı olarak görev alıyor. Peki, Doğan Şentürk kimdir? Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? Doğan Şentürk mesleği nedir? Doğan Şentürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DOĞAN ŞENTÜRK KİMDİR?

1968 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkilerde yüksek lisans yaptı. Mesleğe 1987 yılında başladı. Çeşitli kanallarda muhabir, editör ve yönetici olarak çalıştı.

Meslekte 30 yılını dolduran Doğan Şentürk, son 12 yıldır Fox Televizyonu'nun Haber ve Spor dan sorumlu, Genel Yayın Yönetmeni ve kıdemli başkan yardımcısı olarak çalışıyor.

"Ortadoğu'da Arap Birliği Rüyası" adlı bir kitabı yayınlandı. Doğan Şentürk evli ve üç çocuk sahibi.

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