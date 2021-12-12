Doğan Duru'nun 2022'de yayınlayacağı solo albümünden 4. Single 'Akvaryuma Yüzen Balık'

'T'ARAF', 'DİKEN' ve 'OFF' sonrası albümün dördüncü single 'Akvaryuma Yüzen Balık' 3 Aralık Cuma günü, Pasaj & Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Müzik dünyasının sıra dışı gruplarından Redd'in solisti, şarkı yazarı ve bestecisi Doğan Duru i en yenisi 'Akvaryuma Yüzen Balık'ın; sözünü, müziğini, mix'ini yapıp, bütün enstürmanlarını kendi çaldı.

Genre'lar arası bu albümde, şarkılar elektronik müzik, rock, pop müzik ve klasik müzik izlerini taşısa da Doğan Duru'nun ses tekniği ve üst düzey şarkıcılığı ile birbirine bağlanıyorlar.