Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi
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Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi

17.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:27

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi Uşak'ta, geçtiğimiz gün meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan ve dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cihan Özer, toprağa verildi.

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi

UŞAK - Uşak'ta, geçtiğimiz gün meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan ve dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cihan Özer, toprağa verildi.

15 Aralık Salı günü Kemal Öz Mahallesi Birinci Serap Sokakta ikamet eden Cihan Özer'e ait evde doğalgaz patlaması gerçekleşti. Patlamada yaralanan Cihan Özer ve eşi Fatma Özer, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle İzmir Bozyaka Hastanesi'ne sevk edilen Cihan Özer, yapılan bütün müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi, ilk olarak patlamanın gerçekleştiği sokağa götürülürken sonrasında da Karahallı'nın Beki köy mezarlığında toprağa verildi. Özer'in yakınları, Birinci Serap Sokak ve köy mezarlığında zor anlar yaşadı.

Özer'in hastanede tedavisi süren eşi Fatma Özer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi
Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi
Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi
Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi
Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi
Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi
Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları içinde toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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