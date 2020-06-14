Doğal güzelliği ile hayran bırakan Torkul Yaylası kamp severlerin uğrak noktası oldu Doğal güzelliği ile hayran bırakan Torkul Yaylası kamp severlerin uğrak noktası oldu Türkiye'nin yayla cenneti Düzce'de Torkul Göleti havadan görüntülendi Düzce şehir merkezine 34 kilometre uzaklıkta olan Torkul Yaylası ve göleti, kamp severlerin uğrak noktası oldu.

Doğal güzelliği ile hayran bırakan Torkul Yaylası kamp severlerin uğrak noktası oldu

Türkiye'nin yayla cenneti Düzce'de Torkul Göleti havadan görüntülendi

DÜZCE - Düzce şehir merkezine 34 kilometre uzaklıkta olan Torkul Yaylası ve göleti, kamp severlerin uğrak noktası oldu. Muhteşem güzelliklerin yer aldığı Torkul Yaylası ve göleti havadan drone ile görüntülendi.

Korona virüs salgını sonrasında başlayan normalleşme süreci ile birlikte kamp severlerde doğa ile buluşmaya başladı. Türkiye'nin yayla cenneti olarak tabir edilen Düzce'de de bir çok yaylada kamp severler tarafından kamplar kuruldu. Düzce şehir merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Torkul Yaylası ve göletine de kamp severler yoğun talep gösteriyor. Göletin çevresi yeşilin her tonunu barındırması ile muhteşem bir doğa harikası olarak havadan drone ile görüntülendi. Denizden bin 250 metre yükseklikte bulunan Torkul yaylası içerisinde volkanik çöküntüden oluşan 5 bin metrekare alana sahip bir göleti bulunuyor. Gölet çevresinde bulunan kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçların panoramik görüntüsü eşliğinde, piknik, olta balıkçılığı, foto-safari, çadır kampı gibi aktivitiler yapılırken, Torkul ve Odayeri yaylaları arasındaki 6 km'lik mesafede trekking turları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA