Doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?
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Doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?

01.02.2021 00:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:12
Doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?

Doğal gazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre belirlenen oran ne kadar oldu? Doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

BOTAŞ, ticarethane müşterilerine uyguladığı 1000 metreküp doğal gaz satış fiyatını yüzde 1 artışla 1428 liraya yükseltti. OSB'lere doğal gaz satış fiyatı ise yüzde 1 artışla ise 1420 lira oldu.

SANTRALLERİN TARİFESİ 1428 LİRAYA YÜKSELDİ

BOTAŞ'ın elektrik üretim santrallerine uyguladığı tarifede yüzde 1'lik artışa gitti. Artışla birlikte santrallere uygulanan 1000 metreküp doğal gaz tarifesi 1428 liraya yükseldi.

Doğal gazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarına yüzde 1 zam yapıldı. Buna göre; konut tüketicileri için bin metreküp doğal gaz 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi.

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