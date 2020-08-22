Doğal gaz ihraç edecek miyiz? 320 milyar m3 rezerv ile doğal gazın başka ülkelere satışı olur mu? Kaçtan satılır?
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Doğal gaz ihraç edecek miyiz? 320 milyar m3 rezerv ile doğal gazın başka ülkelere satışı olur mu? Kaçtan satılır?

Ülkemiz tarihinin en büyük doğal gaz rezervini buldu. Yeni bulunan yerli 320 milyar metreküplük doğal gaz müjdesinin ardından vatandaşlar doğal gazı ihraç edecek miyiz sorularını sormaya başladı. Doğal gaz başka ülkelere satılacak mı, ihraç edilir mi? Hangi ülkeler bizden doğal gaz alır? Metreküpü kaç liradan satılmalıdır?

Doğal gaz ihraç edecek miyiz? 320 milyar m3 rezerv ile doğal gazın başka ülkelere satışı olur mu? Kaçtan satılır?
22.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:04

Normalde Türkiye doğal gazın büyük bir çoğunluğunu Rusya'dan ithal ediyordu. Fakat Tuna-1 Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi haberinden sonra artık Türkiye kendi doğal gazını kendi üretmek ve kullanmak istiyor. Ayrıca yurt dışına da doğal gaz satmak istemektedir. Peki doğal gaz ihraç edecek miyiz?

DOĞAL GAZI İHRAÇ EDECEK MİYİZ?

320 milyar metreküplük doğal gaz Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca bazı uzmanlara göre daha fazla doğal gaz rezervi çıkabilir. Haliyle doğal gazı ithal eden değil ihraç eden ülke konumuna dönüşebiliriz. Doğal gaz rezerv sayısının fazla olmasından dolayı 2023 yılından sonra doğal gaz ihracatı gerçekleştirebiliriz. Henüz kesin resmi bir açıklama yok. Fakat uzmanların görüşü bu şekilde.

DOĞAL GAZIN BAŞKA ÜLKELERE SATIŞI OLUR MU?

İhracat dışa satım demektir. Bu bakımdan Türkiye doğal gaz rezervlerini daha da yükseltirse dış ülkelere doğal gaz satabilir. Doğal gaz ihracatının hangi ülkelere yapılacağı konusunda henüz bilgi bulunmuyor.

1 METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR EDER?

1 metreküp doğal gaz fiyatları şu şekilde:

İstanbul: 1,5225639968 TL

Ankara: 1,594353 TL

Bursa: 1,463525 TL

Kocaeli: 1,435691 TL

İzmir: 1,566279 TL

DOĞAL GAZ YURT DIŞINA KAÇTAN SATILIR?

Ülke içerisinde şuanda 1 metreküp doğal gaz ortalama 1,4 - 1,5 tl bazında satılmaktadır. Fakat yeni doğal gazın çıkarılmasının ardından yurt dışına satışlar ne kadar olur henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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