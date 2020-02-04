Doğaköy Anaokulu'nun açılışı yapıldı

04.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:55

Doğaköy Mahallesi'nde yaşayan çocukların okul öncesi sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek amacıyla Doğaköy İlkokulu bahçesinde inşa edilen Doğaköy Anaokulu, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan, İyi Parti Menemen İlçe Başkanı Yılmaz Karslı, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve Menemenlilerin katıldığı bir törenle açıldı.

Başkan Serdar Aksoy'un göreve geldiği ilk günlerde yapımına karar verdiği Doğaköy Anaokulu, Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafında inşa edildi. 105 metrekare alanda, bir derslik, yemekhane, oyun odası ve 3 tuvaletten oluşan Anaokulu'nun çocuklar için hem sosyalleşme alanı olması hem de okul öncesi gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Başkan Serdar Aksoy: "Ufak bir sarsıntıda bile yıkılabilecek eski bir okul ile çocuklarımızın hayatını tehlikeye atamazdık"

Aylar önce muhtarının daveti üzerine Doğaköy'e geldiğini ve anaokulunu inceleme fırsatı bulduğunu belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Deprem nedeniyle her gün sallanan, sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ufak bir sarsıntıda bile yıkılabilecek eski bir okul ile çocuklarımızın hayatını tehlikeye atamazdık. Okuldaki sıkıntıları görür görmez hemen Sayın Kaymakamım ve İlçe Milli Eğitim Müdürüm ile görüşerek bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra söylemiş olduğu çok önemli bir söz var: "İstiklal Savaşı bitmedi, asıl şimdi başlıyor. Muallimlerle birlikte başlıyor" der. Bizler de Gazi Mustafa Kemal'in askerleri olarak bıraktığı bayrağı milli eğitimde devam ettiriyoruz. Kurtuluş Savaşı'na devam ediyoruz" diyen Başkan Serdar Aksoy, yeni okulun Doğaköylü çocuklara ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyerek sözlerini bitirdi.

Mustafa Özkaynak: "Katkısı olan herkese teşekkür ederim"

Açılışta konuşan ve vatan için verilen mücadelenin eğitim alanında devam ettiğini belirten Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak ise, "Çocuklarımızın gelişimi, yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal ilişkilerinin güçlenmesi için okul öncesi eğitim önemli bir yer tutuyor. Bu eğitimin önemi bilimsel verilerle de kanıtlanmış durumda. Anaokulu konusunda bilinçlenme ile birlikte velilerden çok büyük bir talep var. Bizler de Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gelen bu taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Belediyemiz de çocuk bakım evleri, ana okullar ve kreşler açarak gerekli desteği veriyor. Doğaköy'den gelen talebe de Menemen Belediyesi hemen karşılık verdi ve bu okulu hayata geçirdi. Ben başta Menemen Belediye Başkanımız Serdar Aksoy olmak üzere, onun şahsında tüm Menemen Belediyesi'ne ve katkısı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Dr. Erdoğan Akyüz: "Bu güzel eğitim yuvamız Doğaköy'e hayırlı olsun"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ise yaptığı konuşmada, "Bugün geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin temel eğitime hazırlanacakları yeni anaokulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayatı, birlik beraberliği, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı öğrenecekleri bu güzel eğitim yuvamızın Doğaköy'e, gençlerine ve çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler